В Брянске коробка бассейна в Фокинском районе готова на 70 процентов

31 Июль 2020 2020-07-31T16:12:10+03:00

На следующей неделе будут монтировать каркас для чаши

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В Фокинском районе Брянска на 70 процентов готова коробка плавательного бассейна. Строители завершают кирпичную кладку и установку металлоконструкций. Сантехнические работы выполнили наполовину. На объекте монтируют крышу.

На следующей неделе строители будут готовить каркас для чаши бассейна. Сама емкость для воды уже готова. Ее изготовила на заказ московская компания.

- Каждый день на строительной площадке трудятся 45 человек и 6 единиц техники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU