На улице Севской в Фокинском районе Брянска установили светодиодные фонари

31 Июль 2020 2020-07-31T15:57:44+03:00

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В Фокинском районе Брянска ремонтируют улицу Севскую. Протяженность участка, на котором идут работы, около километра. Здесь установили 20 новых опор, провели провода и включили светодиодные фонари.

На улице укладывают новый асфальт. На участке от улицы Транспортной до Менжинского устроили щебеночное основание и водоотведение. От улицы Менжинского до Дзержинского уложили выравнивающий слой асфальта. верхний слой будут укладывать в первых числах августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это будет зависеть от погоды.

На Севской продолжают ремонтировать старые и строить новые тротуары. На "зебре" установят желтый мигающий светофор. Последними на дороге появятся дорожные знаки и разметка.

Стоимость капитального ремонта улицы - 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU