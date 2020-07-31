На улице Севской в Фокинском районе Брянска установили светодиодные фонари
В Фокинском районе Брянска ремонтируют улицу Севскую. Протяженность участка, на котором идут работы, около километра. Здесь установили 20 новых опор, провели провода и включили светодиодные фонари.
На улице укладывают новый асфальт. На участке от улицы Транспортной до Менжинского устроили щебеночное основание и водоотведение. От улицы Менжинского до Дзержинского уложили выравнивающий слой асфальта. верхний слой будут укладывать в первых числах августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это будет зависеть от погоды.
На Севской продолжают ремонтировать старые и строить новые тротуары. На "зебре" установят желтый мигающий светофор. Последними на дороге появятся дорожные знаки и разметка.
Стоимость капитального ремонта улицы - 10 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU