Жительницу Брянска оштрафовали за надписи о продаже наркотиков на 4 тысячи рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T15:33:32+03:00

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31-летнюю жительницу Брянска оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что она наносила надписи на фасадах домов о продаже наркотиков. Женщину привлекли к административной ответственности за незаконную рекламу наркотиков.

Надписи она наносила с помощью трафаретов. Они рекламировали заработок на продаже запрещенных веществ.

Кстати, на днях управляющие компании заставили стереть такие же надписи в Советском районе Брянска. Скорее всего, это обойдется дороже, чем выписанный нарушительнице штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU