Жительницу Брянска оштрафовали за надписи о продаже наркотиков на 4 тысячи рублей
31-летнюю жительницу Брянска оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что она наносила надписи на фасадах домов о продаже наркотиков. Женщину привлекли к административной ответственности за незаконную рекламу наркотиков.
Надписи она наносила с помощью трафаретов. Они рекламировали заработок на продаже запрещенных веществ.
Кстати, на днях управляющие компании заставили стереть такие же надписи в Советском районе Брянска. Скорее всего, это обойдется дороже, чем выписанный нарушительнице штраф.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU