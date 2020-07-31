Жителя Дубровского района будут судить за угрозу убийством и убийство
Жителя Дубровского района обвиняют в угрозе убийством и убийстве. Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его материалы передадут в Дубровский районный суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
По версии следствия, вечером 9 мая обвиняемый был в гостях в деревне Потрясовка. С хозяином дома они выпивали, а потом поссорились из-за ревности к гражданской жене. Гость толкнул знакомого руками на пол, взял нож и пригрозил, что убьет его.
Днем 13 мая брянец выпивал с другим приятелем в квартире в Дубровке. Очередная пьянка закончилась ссорой. Гость ударил хозяина жилья ножом в спину. Тот умер на месте преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU