Жителя Дубровского района будут судить за угрозу убийством и убийство

31 Июль 2020 2020-07-31T15:27:06+03:00

По версии следствия, преступления он совершал в мае этого года

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Жителя Дубровского района обвиняют в угрозе убийством и убийстве. Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его материалы передадут в Дубровский районный суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 9 мая обвиняемый был в гостях в деревне Потрясовка. С хозяином дома они выпивали, а потом поссорились из-за ревности к гражданской жене. Гость толкнул знакомого руками на пол, взял нож и пригрозил, что убьет его.

Днем 13 мая брянец выпивал с другим приятелем в квартире в Дубровке. Очередная пьянка закончилась ссорой. Гость ударил хозяина жилья ножом в спину. Тот умер на месте преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU