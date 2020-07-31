На границе в Брянской области поймали машину с нелегальной партией сигарет

31 Июль 2020 2020-07-31T11:34:52+03:00

Стоимость табачной продукции около 900 тысяч рублей

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На границе в Брянской области поймали машину, в которой перевозили крупную партию нелегальных сигарет. УАЗ "Патриот" пограничники заметили в Севском районе.

30 июля в 3.45 машина двигалась к линии границы. Требование остановиться водитель проигнорировал. И попытался скрыться.

- После непродолжительного преследования нарушитель был задержан, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. - В салоне автомобиля обнаружили около 40 коробок с табачной продукцией. Товар оценили в 900 тысяч рублей.

После проверку в отношении водителя примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU