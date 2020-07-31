2020-07-31T11:27:26+03:00
Общество

В Брянской области коронавирус подтвердили у 30 человек

За сутки выздоровели 56 пациентов
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 31 июля коронавирус выявили у 30 человек. Общее число заболевших составило 7370 человек. За сутки выздоровели 56 пациентов. Всего за время эпидемии с болезнью справились 5919 брянцев.

За последние 24 часа выполнили 1172 теста на коронавирус.

Новый смертей от коронавируса не фиксировали. От инфекции скончались 35 жителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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