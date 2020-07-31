В Брянской области коронавирус подтвердили у 30 человек
За сутки выздоровели 56 пациентов
Изменить размер текста:
В Брянской области 31 июля коронавирус выявили у 30 человек. Общее число заболевших составило 7370 человек. За сутки выздоровели 56 пациентов. Всего за время эпидемии с болезнью справились 5919 брянцев.
За последние 24 часа выполнили 1172 теста на коронавирус.
Новый смертей от коронавируса не фиксировали. От инфекции скончались 35 жителей области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU