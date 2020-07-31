На проспекте Московском в Брянске дублер превратили в пешеходную дорожку
В Фокинском районе Брянска изменится схема движения на дублере проспекта Московского. Это касается участка пешеходно-транспортного проезда от дома №1 до дома №17. На участке установили новые дорожные знаки и бетонные полусферы.
На постоянный поток машин на дублере, которые едут по нему с большой скоростью, пожаловались местные жители. Проверку провела прокуратура вместе с ГИБДД. Горадминистрации выдали предписание сделать дорожку пешеходной.
У дома №11 и №15 нанесли разметку пешеходного перехода. Заезд машин с проспекта Московского во дворы останется открытым, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, полусферы на проспекте установили десять дней назад. Многие автомобилисты их проигнорировали. Одну сферу демонтировали, с другой стороны препятствие объезжали по тротуару. Были и те водители, которые сферы не заметили и повредили машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU