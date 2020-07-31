2020-07-31T10:33:02+03:00
Общество

Брянские чиновники могут пройти обучение в школе "Сколково"

Их будут учить градостроительной и архитектурной политике
Марина АНТОНОВА
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Брянские чиновники могут пройти обучение к бизнес-школе "Сколково". На ее базе реализуют программу для повышения квалификации мэров, их заместителей, должностных лиц, курирующих вопросы градостроительной и архитектурной политики. Обучение стартовало в июле этого года.

В конце обучения чиновники должны будут создать проект развития города, который позволит применить на практике полученные знания, сообщают в пресс-службе горсовета.

Мэр Брянска Александр Макаров заявил, что его команда готова пройти обучение. В городской администрации приложат все усилия, чтобы в программе поучаствовали руководители структурных подразделений мэрии и другие должностные лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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