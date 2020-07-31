Брянские чиновники могут пройти обучение в школе "Сколково"

31 Июль 2020 2020-07-31T10:33:02+03:00

Их будут учить градостроительной и архитектурной политике

Изменить размер текста: A A

Брянские чиновники могут пройти обучение к бизнес-школе "Сколково". На ее базе реализуют программу для повышения квалификации мэров, их заместителей, должностных лиц, курирующих вопросы градостроительной и архитектурной политики. Обучение стартовало в июле этого года.

В конце обучения чиновники должны будут создать проект развития города, который позволит применить на практике полученные знания, сообщают в пресс-службе горсовета.

Мэр Брянска Александр Макаров заявил, что его команда готова пройти обучение. В городской администрации приложат все усилия, чтобы в программе поучаствовали руководители структурных подразделений мэрии и другие должностные лица.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU