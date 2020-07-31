2020-07-31T00:08:15+03:00
Общество

В Брянске на территории школы №55 установят четыре дополнительных фонаря

Они появятся на маленькой спортивной площадке
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на территории школы №55 в Фоминском районе установят четыре дополнительных фонаря. На недостаточное освещение жаловались местные жители. Рабочие обрезают ветки деревьев, чтобы протянуть электрические провода к двум опорам.

В горадминистрации ответили, что территорию школы освещает сейчас 19 фонарей. Четыре из них установили месяц назад. Они освещают школьный стадион.

На площадке демонтировали два баскетбольных кольца. В последнее время их приходилось ремонтировать четыре раза. Каждый раз кольца выламывали из щитов.

Ученики не останутся без баскетбола. В спортивном зале школы есть восемь колец. К тому же, в ней действует баскетбольная секция. На уличной площадке останутся футбольные ворота, турники и теннисные столы. Руководство школы просит местных жителей использовать последние по прямому назначению - для игры в теннис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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