В Брянской области от гриппа вакцинируют 60% населения

30 Июль 2020 2020-07-30T18:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области от гриппа в этом году вакцинируют 60 процентов населения. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Григорий Цыганков. Обычно из бюджета выделяют деньги на вакцинацию 45 процентов населения. На такие меры пошли из-за эпидемии коронавируса.

Как написал брянский губернатор в соцсетях, за счет федерального и областного бюджетов купят 565 140 доз вакцины против вируса гриппа. Кроме того, приобретут 31 тысячу доз пневмококковой вакцины для вакцинации и ревакцинации детей.

На данный момент российская вакцина против коронавируса проходит испытание.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU