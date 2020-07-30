Брянский краеведческий музей приглашает на встречу с палеолитом

30 Июль 2020 2020-07-30T17:39:19+03:00

Всем желающим предлагают побывать на археологических раскопках

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Брянский краеведческий музей приглашает на экскурсию «Встреча с Хотылевским палеолитом».

Жители области имеют возможность побывать на палеолитических раскопках в селе Хотылево Брянского района, посмотреть на работу специалистов на раскопе. Экскурсантам расскажут о стоянке древнего человека и сделанных здесь находках.

В Хотылево находится крупная верхнепалеолитическая стоянка древнего человека. В 2019 году специалисты обнаружили остатки святилища племени, жившего здесь 23 тысячи лет назад.

Экскурсия состоится в воскресенье 9 августа. Сбор группы в холле краеведческого музея в 10.00, отправление в 11.00. Ориентировочное возвращение в Брянск – 15.30.

Имеются ограничения по возрасту – 16+. Участники поездки должны соблюдать масочный режим, рассказали в краеведческом музее.

Подробности можно уточнить по телефонам 74-54-37, 8-953-272-85-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU