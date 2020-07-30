30 Июль 2020 2020-07-30T17:13:12+03:00

Фото: группа «ДТП и ЧП» в vk.com.

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В Брянске появились первые стационарные валидаторы. Жители областного центра делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

В настоящее время новую систему обкатывают на нескольких троллейбусах. При успешном тестировании такие устройства появятся на всех муниципальных троллейбусах и автобусах.

Современная техника позволит платить за проезд банковскими и транспортными картами, не отвлекая водителя от поездки.

Таким образом, муниципальный транспорт сможет отказаться от кондукторов. Оплату наличными деньгами по-прежнему будет взимать водитель.

Пока что многие горожане относятся к новшеству скептически. Особенно людей удивляет, что новое устройство размещают в старых и потертых машинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU