В Брянске появились первые стационарные валидаторы
В Брянске появились первые стационарные валидаторы. Жители областного центра делятся своими впечатлениями в социальных сетях.
В настоящее время новую систему обкатывают на нескольких троллейбусах. При успешном тестировании такие устройства появятся на всех муниципальных троллейбусах и автобусах.
Современная техника позволит платить за проезд банковскими и транспортными картами, не отвлекая водителя от поездки.
Таким образом, муниципальный транспорт сможет отказаться от кондукторов. Оплату наличными деньгами по-прежнему будет взимать водитель.
Пока что многие горожане относятся к новшеству скептически. Особенно людей удивляет, что новое устройство размещают в старых и потертых машинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU