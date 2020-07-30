2020-07-30T15:18:33+03:00
Общество

В Брянске с начала года на дорогах погибли 8 пешеходов

Различные травмы получили 62 человека
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске с начала 2020 года на дорогах погибли 8 пешеходов. Различные травмы получили 62 человека.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции начали размещать в Брянске перед пешеходными переходами таблички с надписью: «Внимание! Убедитесь, что выход на проезжую часть будет для вас безопасным».

Первые таблички появились в Бежице, так как именно в этом районе произошло больше всего наездов на пешеходов. За полгода здесь погибли 6 человек, 32 пострадали.

В ближайшее время такие же информационные сообщения будут размещены в Советском районе, сообщили в Госавтоинспекции города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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