2020-07-30T12:38:11+03:00
Общество

На Литейном мосту в Брянске строят третью опору в русле реки

На данный момент готовы 10 опор из 12
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Литейном мосту в Бежицком районе Брянска строят третью опору в русле Десны. Она является самой сложной из-за своего расположения. Сейчас здесь готовятся к бетонированию ростверка.

Завершаются работы над опорой №2, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Все ее стойки уже забетонировали, рабочие готовятся в обустройству ригеля.

Остальные 10 опор из 12 уже готовы.

Мостостроители уложили 65 из 99 балок. В верхней части моста бетонируют выравнивающий слой для проезжей части, настилают гидроизоляционный материал. Параллельно устанавливают опоры освещения.

Литейный мост строят круглосуточно. Каждый день здесь работают 150 человек и 30 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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