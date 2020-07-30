2020-07-30T12:10:20+03:00
Происшествия

В Севском районе в ДТП пострадали четыре человека

Авария случилась на автодороге «Москва-Киев»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В результате аварии оба водителя с ушибами и ссадинами были отпущены домой.В результате аварии оба водителя с ушибами и ссадинами были отпущены домой.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Севском районе Брянской области на 482-м километре автодороги Москва-Киев столкнулись автомобили УАЗ и "Лада Веста".

29 июля около полудня 39-летний водитель "Лады" по дороге в Киев проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии оба водителя с ушибами и ссадинами были отпущены домой. Также на домашнее лечение направили 28-летнего пассажира УАЗа с ушибами и травмами.

33-летнего пассажира этого же автомобиля с ушибами и гематомами госпитализировали, рассказали в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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