В Брянской области коронавирусом заболели 35 человек
За сутки выздоровели 40 пациентов
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В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 35 человек, выздоровели 40 человек. Новых смертей за прошедший день не зафиксировали.
Всего с начала эпидемии в регионе опасную болезнь выявили у 7340 человек. С инфекцией справились 5863 жителя области.
От коронавируса за все время умерли 35 пациентов, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU