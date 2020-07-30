2020-07-30T10:37:23+03:00
Общество

ВТБ предоставит проектное финансирование ЖК «Ты и Я»

Андрей БЕЛОВ
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Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
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Банк ВТБ и «Мангазея Девелопмент», входящая в группу компаний «Мангазея», подписали кредитное соглашение на общую сумму 7 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства ЖК «Ты и Я» и развитие новых проектов ГК «Мангазея».

Роман Антощенков, заместитель руководителя дирекции «Недвижимость, Строительство и Девелопмент» банка ВТБ, прокомментировал: «ВТБ уже имеет опыт успешной реализации совместных проектов с ГК "Мангазея": компания зарекомендовала себя как надежный давний партнер. Уверен, что возможности ВТБ на рынке финансирования жилой недвижимости, широкий набор инструментов и решений для девелоперов позволят поддерживать перспективные проекты наших партнёров и в дальнейшем».

Роман Кашуба, председатель совета директоров ООО «Мангазея Девелопмент», отметил: «Компания "Мангазея Девелопмент" всегда соблюдает высочайшие стандарты качества строительства и имеет положительный опыт досрочной реализации жилых проектов. Поддержка крупного финансового партнера в лице ВТБ стала для нас дополнительным ресурсом на восстанавливающемся рынке столичной недвижимости. Несмотря на временную приостановку строительных работ в период пандемии, комплекс «Ты и Я» сегодня строится с опережением графика. Также мы сможем направить часть полученного финансирования на ускоренное развитие новых проектов».

Современный жилой комплекс «Ты и Я» расположен на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе. Проект включает жилой дом авторской архитектуры, детский сад, физкультурно-оздоровительный центр, благоустроенную дворовую территорию и подземный паркинг на 792 машино-места. Срок сдачи первой очереди ЖК «Ты и Я» запланирован на III квартал 2021 года.

Компания «Мангазея Девелопмент» была основана в 2012 году, занимается строительством жилых домов, микрорайонов, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В настоящее время «Мангазея Девелопмент» ведет работу над проектами общей площадью более 200 тыс. кв. м.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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