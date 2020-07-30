В Брянской области построят новые мусоросортировочные комплексы
Один из них появится в Суражском районе
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В Брянской области в 2020 году появится несколько новых мусоросортировочных комплексов. В числе первых будет построен завод по сортировке мусора в Суражском районе. Общая мощность объекта – 15 тысяч тонн в год.
Новые линии по сортировке бытовых отходов позволят комплексно решать проблему утилизации и захоронения мусора, рассказал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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ИСТОЧНИК KP.RU