В Брянской области построят новые мусоросортировочные комплексы

30 Июль 2020 2020-07-30T10:12:12+03:00

Один из них появится в Суражском районе

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В Брянской области в 2020 году появится несколько новых мусоросортировочных комплексов. В числе первых будет построен завод по сортировке мусора в Суражском районе. Общая мощность объекта – 15 тысяч тонн в год.

Новые линии по сортировке бытовых отходов позволят комплексно решать проблему утилизации и захоронения мусора, рассказал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU