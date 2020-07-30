2020-07-30T09:56:42+03:00
Общество

ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП

Андрей БЕЛОВ
Поделиться:
Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
Изменить размер текста:

Банк ВТБ и сеть ресторанов Burger King реализовали возможность оплаты заказов в ресторанах через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) с использованием динамического QR-кода. Применение новой технологии дает возможность посетителям ресторанов оплатить заказ с помощью новой технологии бесконтактной оплаты, не используя банковскую карту.

Теперь покупателю достаточно выбрать способ оплаты по СБП, отсканировать с помощью камеры смартфона появившийся на кассовом дисплее динамический QR-код и подтвердить проведение платежа в мобильном приложении своего банка, куда он попадет автоматически. Вводить данные по сумме или реквизитам платежа не требуется, QR-код уже содержит всю необходимую информацию.

«Мы видим растущую популярность безналичных платежей, в том числе с использованием смартфонов, и это связано не только с текущей ситуацией, но и с удобством данного способа. Покупатели всегда делают выбор в пользу максимально комфортного способа расчетов, и новое решение с использованием СБП отвечает всем требованиям, ведь оно понятно, удобно покупателям и значительно экономит время на проведение платежа. Последнее особенно актуально для сети ресторанов Burger King», – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия», подчеркнул: «Наш приоритет в это время – сделать как можно больше наших сервисов еще более безопасными для гостей. Мы уже запустили мобильное приложение с функцией «закажи и забери», бесконтактную доставку на дом, значительно усилили меры дезинфекции в ресторанах. И сегодня мы рады объявить о запуске нового платежного сервиса, позволяющего оплатить заказ в Бургер Кинг по QR-коду. С помощью этой функции наши гости смогут избежать лишних контактов, оплачивая свою еду».

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на матч на стадионе "Динамо" пустят 1000 зрителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
В Брянске для детских садов закупят ультрафиолетовые лампы
На Литейном мосту в Брянске строят третью опору в русле реки
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
Брянский участок границы за 10 дней пытались незаконно пересечь более 130 человек
В Севском районе в ДТП пострадали четыре человека
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В тройном ДТП в Клинцах пострадала двухлетняя девочка
В Брянске на улице Советской закрыли одну полосу для автомобилей
В Брянской области коронавирусом заболели 35 человек
ВТБ предоставит проектное финансирование ЖК «Ты и Я»
Брянская фирма получила 19 миллионов рублей за незаконную добычу песка
В Брянской области построят новые мусоросортировочные комплексы
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
В Брянске на кольцевых развязках по улице Советской установили 70% троллейбусных опор
В нескольких районах Брянской области из-за грозы отключили электричество
ВТБ Лизинг в первом полугодии 2020 года увеличил прибыль на 21%
Брянские пограничники остановили 6 тонн металла