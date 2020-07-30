2020-07-30T08:54:38+03:00
Общество

ВТБ Лизинг в первом полугодии 2020 года увеличил прибыль на 21%

Андрей БЕЛОВ
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Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
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Выручка ГК ВТБ Лизинг по итогам первого полугодия 2020 г. согласно консолидированной отчетности выросла на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,1 млрд руб. Чистая прибыль группы увеличилась на 21,2%, до 6,5 млрд руб. Лизинговый портфель по МСФО за год вырос на 13,6%, до 430 млрд руб.

За прошедшие шесть месяцев 2020 г. ГК ВТБ Лизинг заключил более 11 тысяч новых договоров с клиентами. Стоимость нового бизнеса составила 50,6 млрд руб. 24,2% пришлось на легковые автомобили, 14,2% - на грузовой автотранспорт, 38,5% - на железнодорожную технику, 14,3% - на спецтехнику.

В первом полугодии 2020 г. ВТБ Лизинг активизировал работу с клиентами по поставкам телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров. Объем нового бизнеса в данном сегменте составил 2,2 млрд руб. В январе-июне 2019 г. таких контрактов заключено не было. Более чем в два раза выросли объемы нового бизнеса ГК ВТБ Лизинг в Санкт-Петербурге, до 6,5 млрд руб. (12,8% от общих объемов по группе). ВТБ Лизинг активно развивает работу в регионах за пределами Москвы и Московской области, благодаря чему доля приходящегося на них нового бизнеса выросла до 41,1% против 35% по итогам первого полугодия 2019 г.

«ГК ВТБ Лизинг благодаря слаженной работе всей команды, высокому уровню цифровизации всех процессов и клиентоориентированному подходу удалось даже в это непростое для отрасли и всей экономики время показать рост бизнеса, увеличить выручку и прибыль. По итогам года мы также планируем продемонстрировать рост финансовых показателей. Мы видим предпосылки для скорого восстановления рынка лизинга и его дальнейшего развития. Популярность нашего продукта растет, все больше представителей бизнеса понимают плюсы использования данного инструмента финансирования и в условиях оптимизации расходной части бюджетов лизинг в России должен развиваться», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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