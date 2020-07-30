Брянские пограничники остановили 6 тонн металла

30 Июль 2020 2020-07-30T08:13:57+03:00

Груз следовал в Россию из Белоруссии

Изменить размер текста: A A

На брянском участке государственной границы пресекли незаконный ввоз в Россию металлического лома.

28 июля в Злынковском районе сотрудники погрануправления остановили грузовой автомобиль. Выяснилось, что из Белоруссии в Россию пытались ввезти около 6 тонн лома черных металлов.

Водитель – гражданин сопредельного государства вез груз для реализации его на территории России без сопроводительных документов и в нарушение режима госграницы.

Нарушителя передали для выяснения обстоятельств во взаимодействующие государственные органы.

Всего на российско-белорусской границе в 2020 году остановили более 130 тонн лома черного металла, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU