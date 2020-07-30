Брянские пограничники остановили 6 тонн металла
На брянском участке государственной границы пресекли незаконный ввоз в Россию металлического лома.
28 июля в Злынковском районе сотрудники погрануправления остановили грузовой автомобиль. Выяснилось, что из Белоруссии в Россию пытались ввезти около 6 тонн лома черных металлов.
Водитель – гражданин сопредельного государства вез груз для реализации его на территории России без сопроводительных документов и в нарушение режима госграницы.
Нарушителя передали для выяснения обстоятельств во взаимодействующие государственные органы.
Всего на российско-белорусской границе в 2020 году остановили более 130 тонн лома черного металла, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU