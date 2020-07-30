2020-07-30T08:13:57+03:00
Общество

Брянские пограничники остановили 6 тонн металла

Груз следовал в Россию из Белоруссии
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На брянском участке государственной границы пресекли незаконный ввоз в Россию металлического лома.

28 июля в Злынковском районе сотрудники погрануправления остановили грузовой автомобиль. Выяснилось, что из Белоруссии в Россию пытались ввезти около 6 тонн лома черных металлов.

Водитель – гражданин сопредельного государства вез груз для реализации его на территории России без сопроводительных документов и в нарушение режима госграницы.

Нарушителя передали для выяснения обстоятельств во взаимодействующие государственные органы.

Всего на российско-белорусской границе в 2020 году остановили более 130 тонн лома черного металла, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на матч на стадионе "Динамо" пустят 1000 зрителей
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
В Брянске для детских садов закупят ультрафиолетовые лампы
На Литейном мосту в Брянске строят третью опору в русле реки
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
Брянский участок границы за 10 дней пытались незаконно пересечь более 130 человек
В Севском районе в ДТП пострадали четыре человека
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В тройном ДТП в Клинцах пострадала двухлетняя девочка
В Брянске на улице Советской закрыли одну полосу для автомобилей
В Брянской области коронавирусом заболели 35 человек
ВТБ предоставит проектное финансирование ЖК «Ты и Я»
Брянская фирма получила 19 миллионов рублей за незаконную добычу песка
В Брянской области построят новые мусоросортировочные комплексы
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
В Брянске на кольцевых развязках по улице Советской установили 70% троллейбусных опор
В нескольких районах Брянской области из-за грозы отключили электричество
ВТБ Лизинг в первом полугодии 2020 года увеличил прибыль на 21%
Брянские пограничники остановили 6 тонн металла