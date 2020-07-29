В Брянске похитили 65 килограммов металла с железной дороги
В Брянске два ранее судимых местных жителя похитили 52 металлических накладки с железнодорожных путей.
Кража произошла в Володарском районе на одном из недействующих предприятий около административного здания. Всего злоумышленники унесли 65 килограммов изделий, которые сдали на пункте приема металлолома.
В течение суток полицейским удалось обнаружить двух мужчин 45 и 68 лет. Подозреваемые признались, что еще днем выбрали неохраняемый объект, чтобы ночью вынести оттуда металл. Часть из того, что они сдали на металлолом, удалось изъять.
В отношении подозреваемых завели уголовное дело за кражу. Им может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU