2020-07-29T18:48:25+03:00
Общество

В Брянске забраковали ремонт улицы Кислородной

Подрядчик обязан устранить дефекты до подписания акта приемки объекта
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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29 июля в Брянске прошла приемка улицы Кислородной.29 июля в Брянске прошла приемка улицы Кислородной.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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29 июля в Брянске прошла приемка улицы Кислородной. На 270 метрах от улицы Литейной до улицы 22-го Съезда КПСС уложили новый асфальт, сделали локальное водопонижение, построили тротуары, установили семь фонарей уличного освещения.

В ходе комиссионного осмотра на объекте обнаружили дефекты, допущенные при ремонте. Взятые заранее пробы асфальта показали, что дорожное покрытие не соответствует нормативам. Поэтому подрядчик был вынужден переложить проблемный участок.

В рамках объезда обнаружили локальные наплывы лишнего асфальта. Строительной фирме необходимо устранить брак, связанный с наездом грузового автомобиля на свежий асфальт. Также нужно сделать подсыпку обочин.

Все замечания подрядчик обязан устранить до подписания акта приемки дороги. В последующие пять лет улица будет находиться у него на гарантийном обслуживании, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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