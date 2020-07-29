В Брянске забраковали ремонт улицы Кислородной

29 Июль 2020 2020-07-29T18:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля в Брянске прошла приемка улицы Кислородной. На 270 метрах от улицы Литейной до улицы 22-го Съезда КПСС уложили новый асфальт, сделали локальное водопонижение, построили тротуары, установили семь фонарей уличного освещения.

В ходе комиссионного осмотра на объекте обнаружили дефекты, допущенные при ремонте. Взятые заранее пробы асфальта показали, что дорожное покрытие не соответствует нормативам. Поэтому подрядчик был вынужден переложить проблемный участок.

В рамках объезда обнаружили локальные наплывы лишнего асфальта. Строительной фирме необходимо устранить брак, связанный с наездом грузового автомобиля на свежий асфальт. Также нужно сделать подсыпку обочин.

Все замечания подрядчик обязан устранить до подписания акта приемки дороги. В последующие пять лет улица будет находиться у него на гарантийном обслуживании, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU