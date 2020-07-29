ВТБ и ВЭБ.РФ предоставят финансирование по проекту «Восточный выезд» - платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан

29 Июль 2020 2020-07-29T19:08:58+03:00

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ВЭБ.РФ, ВТБ и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), входящая в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, подписали соглашение о предоставлении синдицированного кредита в целях реализации проекта строительства и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан — нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» («Восточный выезд»).

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного с Республикой Башкортостан. Кредит является старшим долговым финансированием в рамках концессионного соглашения. Таким образом БКК полностью выполнены обязательства по привлечению средств частных инвесторов и финансовых организаций для успешной реализации проекта «Восточный выезд».

Сумма кредитного лимита, предоставляемого ВТБ и ВЭБ.РФ, составляет 11,6 млрд рублей.

Финансирование проекта планируется в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Фабрика проектного финансирования - это механизм проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, предусматривающий предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с применением мер государственной поддержки и способствующих увеличению объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты.

«Поддержка проектов в транспортной инфраструктуре является одной из ключевых задач ВЭБ.РФ как института развития, поскольку такие проекты требуют долгосрочного финансирования и во многих случаях невозможны без льготной процентной ставки. Мы участвуем в финансировании как городских платных автодорог, так и магистралей. «Восточный выезд» станет первым концессионным проектом, получившим финансирование в рамках Фабрики проектного финансирования. Инструмент Фабрики создает условия для снижения финансовых рисков при организации финансирования долгосрочных инвестиционных проектов», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг отметил: «Проект «Восточный выезд» имеет большую значимость для развития транспортно-логистического потенциала Башкирии, развития агломерации города Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата. Его реализация позволит существенно снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократить время выезда на федеральную трассу М-5 «Урал». Подписания соглашения является важным шагом в успешной реализации проекта».

Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» (Восточный выезд) – уникальный объект капитального строительства в транспортной системе России, в частности, Приволжского федерального округа, Республики Башкортостан. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) и Республикой Башкортостан (концедент), на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии составляет 25 лет. Основными участниками ООО «Башкирская концессионная компания» являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг, входящий в группу ВТБ, и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group. Концессионное соглашение предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля, строительство мостового перехода через р. Уфа и скоростной автомобильной дороги, а также создание системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Лицензия №1000.

ИСТОЧНИК KP.RU