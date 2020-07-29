В Брянской области возможны ливни и грозы

29 Июль 2020 2020-07-29T18:08:24+03:00

Жителей региона призывают быть осторожней на дорогах

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В Брянской области в течение суток – с 21.00 29 июля до 21.00 30 июля – прогнозируют ухудшение погоды.

Возможна переменная облачность, местами небольшие дожди, ливни и грозы. Обещают западный ветер 6-11 метров в секунду, при грозах порывы до 15-17 метров в секунду.

При подобной погоде возможно затопление автомобильных дорог. Автолюбителям рекомендуют воздержаться от поездок. Если это невозможно, нужно соблюдать скоростной режим, быть внимательным и осторожным.

При возникновении чрезвычайных происшествий на трассах звоните на телефоны экстренных служб 101 и 102, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU