В Брянской области за полгода обнаружили больше 30 килограммов наркотиков

29 Июль 2020 2020-07-29T17:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2020 года в Брянской области произошло 495 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские обнаружили более 30 килограммов наркотиков, на 190 человек завели уголовные дела.

В 2020 году оперативники раскрыли деятельность 16 организованных преступных групп, занимающихся оборотом наркотиков. Так, в июне задержали двух жителей областного центра, которые в гараже готовили наркотик мефедрон.

Сбывали зелье они через организованную специально для этого в интернете торговую площадку. «Закладки» делали в Брянской, Тульской и Московской областях. В целом сотрудники наркоконтроля изъяли у них больше 2 с половиной килограммов наркотического вещества.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU