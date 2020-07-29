2020-07-29T17:44:35+03:00
Общество

В Брянской области за полгода обнаружили больше 30 килограммов наркотиков

К уголовной ответственности привлекли 190 человек
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За первое полугодие 2020 года в Брянской области произошло 495 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские обнаружили более 30 килограммов наркотиков, на 190 человек завели уголовные дела.

В 2020 году оперативники раскрыли деятельность 16 организованных преступных групп, занимающихся оборотом наркотиков. Так, в июне задержали двух жителей областного центра, которые в гараже готовили наркотик мефедрон.

Сбывали зелье они через организованную специально для этого в интернете торговую площадку. «Закладки» делали в Брянской, Тульской и Московской областях. В целом сотрудники наркоконтроля изъяли у них больше 2 с половиной килограммов наркотического вещества.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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