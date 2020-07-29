2020-07-29T16:49:45+03:00
Происшествия

Жительницу Брянска будут судить за незаконно заработанные на азартных играх 63 млрд рублей

По версии следствия, злоумышленница с сообщниками организовали в России нелегальные спортивные тотализаторы в 2014 году
Марина АНТОНОВА
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39-летнюю жительницу Брянска будут судить за незаконно заработанные на азартных играх 63 миллиарда рублей. Уголовное дело рассмотрят в Бежицком районном суде.

По версии следствия, злоумышленница действовала в составе организованной группы. В 2014 году она с сообщниками открыла в России спортивные тотализаторы, которые работали через интернет. Они действовали до мая прошлого года. За пять с лишним лет преступники заработали 63 миллиарда рублей.

Жительницу Брянска обвиняют по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

- Прокуратурой предъявлен иск о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, в доход федерального бюджета Российской Федерации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кстати, уголовное дело в отношении сообщников женщины выделили в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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