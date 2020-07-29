Брянский заповедник открыл новую выставку «Карта местности»

29 Июль 2020 2020-07-29T13:25:52+03:00

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В заповеднике «Брянский лес» появилась новая выставка под открытым небом. Здесь посетители могут увидеть старые карты земель, на которых сейчас расположен заповедник.

Новый проект демонстрирует девять карт 19 и 20 веков. Самая ранняя из них датирована 1825 годом. Это Трубчевский район Орловской губернии. Эту же территорию можно увидеть и на карте 1917 года. В экспозиции представлен Севский уезд и часть европейской России.

– Очень интересно сравнивать изменения географических названий, видеть исчезновение некоторых объектов из современной жизни, наблюдать разницу в заселенности и освоенности территории, – рассказал директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.

Все экспонаты напечатаны в большом разрешении и расположены возле музея наличников. Доступ к ним открыт в любое время года, выставку можно посмотреть бесплатно, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU