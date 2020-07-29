29 Июль 2020 2020-07-29T10:21:09+03:00

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В Гордеевском районе нашли заброшенный склад минеральных удобрений. Он расположен на территории на территории сельского поселения и находится в аварийном состоянии. Склад с 1975 года состоит на балансе сельскохозяйственного предприятия, но сейчас не используется.

Строение разрушено. В нем находятся остатки химических удобрений. Полиэтиленовые пакеты с химикатами разорваны.

- Сельхозпредприятие удобрения фактически не используют, вопрос их утилизации не инициирован, доступ к складу минеральных удобрений не ограничен, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это создает угрозу для людей, домашних животных в период их выпаса, а также есть вероятность возгорания. Органом местного самоуправления каких-либо мер, направленных на устранение потенциальной опасности для окружающей среды и граждан, принято не было.

Главе администрации района и руководителю сельхозпредприятия внесли представления. На директора предприятия завели административное дело. Материалы направили в территориальное управление Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU