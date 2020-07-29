В Брянске от управляющих компаний потребовали убрать надписи о продаже наркотиков

В Брянске прокуратура потребовала убрать надписи о продаже наркотиков от управляющих компаний. Проверка прошла в Советском районе. Надписи заметили на фасадах многоквартирных домов. Поэтому стирать их придется сотрудникам УК.

- Руководителям управляющих организаций внесено 21 представление с требованием удалить данные надписи с фасадов зданий, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

На домах указывают адреса сайтов, с помощью которых можно купить наркотики. На них же предлагают заработать на продаже запрещенных веществ. Такие же надписи заполонили центр города. Их замечали, например, на лестнице на бульваре Гагарина.

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