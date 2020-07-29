В Белых Берегах водолазы подняли со дна озера крестики, очки и телефоны

29 Июль 2020 2020-07-29T09:28:03+03:00

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В брянском поселке Белые Берега спасатели очередной раз осмотрели дно озера ГРЭС. И нашли ценны вещи, которые потеряли отдыхающие. Это нательные крестики, кольца, солнечные очки и плавательные маски, часы и даже мобильные телефоны.

Владельцы могут забрать вещи на спасательной станции, пишут в группе "Белые Берега" в социальных сетях. Для этого нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Белых Берегах на озере ГРЭС открыт официальный пляж. Спасатели дежурили на нем во время эпидемии корнавируса, хоть купальный сезон в регионе так и не открыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU