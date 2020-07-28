2020-07-28T22:16:19+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 19-летнего Александра Хотько

Молодой человек исчез 27 июля
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянске ищут пропавшего 19-летнего Александра Хотько. Молодой человек исчез 27 июля, пишут в групп поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы Александра Хотько: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, зеленые глаза, черные волосы завязывает в хвост. Парень был одет в черную кофту и бежевые шорты, обут - в серые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Если вы видели пропавшего молодого червяка или знаете, где он находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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