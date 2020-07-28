В Брянске ищут пропавшего 19-летнего Александра Хотько
В Брянске ищут пропавшего 19-летнего Александра Хотько. Молодой человек исчез 27 июля, пишут в групп поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.
Приметы Александра Хотько: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, зеленые глаза, черные волосы завязывает в хвост. Парень был одет в черную кофту и бежевые шорты, обут - в серые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.
Если вы видели пропавшего молодого червяка или знаете, где он находится, сообщите волонтерам или в полицию.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU