Трое жителей Новозыбкова заболели клещевым боррелиозом

28 Июль 2020 2020-07-28T18:45:53+03:00

В Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новозыбкове три человека заболели клещевым боррелиозом. После укусов клещей за медицинской помощью обратились 66 человек, из них 19 детей.

В Новозыбкове за весь сезон провели две обработки газонов против клещей, сообщает газета "Маяк". Первая прошла 11 июня на пляже пруда Корна, в березовой роще и сквере Героев Отечества. 16 июля обработали городской парк, территорию у Дома культуры и Дома культуры микрорайона Рос.

Всего в Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек, из них 277 детей. 47 человек вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита. Эти брянцы выезжали в неблагополучные по заболевания районы.

В лабораториях за весь сезон исследовали 533 клеща. В 49 случаях выявили клещевой боррелиоз, в 13 - анаплазмоз, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU