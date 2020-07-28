2020-07-28T18:45:53+03:00
Общество

Трое жителей Новозыбкова заболели клещевым боррелиозом

Медицинская помощь после укусов клещей понадобилась 19 детям
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек.В Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новозыбкове три человека заболели клещевым боррелиозом. После укусов клещей за медицинской помощью обратились 66 человек, из них 19 детей.

В Новозыбкове за весь сезон провели две обработки газонов против клещей, сообщает газета "Маяк". Первая прошла 11 июня на пляже пруда Корна, в березовой роще и сквере Героев Отечества. 16 июля обработали городской парк, территорию у Дома культуры и Дома культуры микрорайона Рос.

Всего в Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек, из них 277 детей. 47 человек вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита. Эти брянцы выезжали в неблагополучные по заболевания районы.

В лабораториях за весь сезон исследовали 533 клеща. В 49 случаях выявили клещевой боррелиоз, в 13 - анаплазмоз, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске восстановили работу системы "Умный транспорт"
ВТБ кредитует московский дивизион ГК «РостАгроЭкспорт»
Трое жителей Новозыбкова заболели клещевым боррелиозом
До конца года 108 жителей Брянска переедут из аварийных квартир
ВТБ поддержит развитие гоночного комплекса «Игора Драйв»
В Брянской области более 500 человек привлекли за коррупционные нарушения
В Брянске сняли на видео жестокое избиение женщины
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
В Брянске перестал работать сервис «Умный транспорт»
Заместитель мэра Брянска Сергей Хоменков ушел в отставку
В Брянской области шесть заключенных съездили в отпуск
Житель Сельцо угнал машину и врезался на ней в забор
ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%
В Брянске в прошлом отопительном сезоне случилось 482 отключения
Брянских водителей предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Свалки не возникают сами. Их создают несознательные люди