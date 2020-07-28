Трое жителей Новозыбкова заболели клещевым боррелиозом
В Новозыбкове три человека заболели клещевым боррелиозом. После укусов клещей за медицинской помощью обратились 66 человек, из них 19 детей.
В Новозыбкове за весь сезон провели две обработки газонов против клещей, сообщает газета "Маяк". Первая прошла 11 июня на пляже пруда Корна, в березовой роще и сквере Героев Отечества. 16 июля обработали городской парк, территорию у Дома культуры и Дома культуры микрорайона Рос.
Всего в Брянской области после укусов клещей к врачам обратились 636 человек, из них 277 детей. 47 человек вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита. Эти брянцы выезжали в неблагополучные по заболевания районы.
В лабораториях за весь сезон исследовали 533 клеща. В 49 случаях выявили клещевой боррелиоз, в 13 - анаплазмоз, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU