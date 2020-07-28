До конца года 108 жителей Брянска переедут из аварийных квартир

28 Июль 2020 2020-07-28T17:36:07+03:00

На сегодняшний день жильцы 43 помещений уже покинули свои квартиры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске до конца 2020 года 108 горожан получат новые квартиры. Планируют расселить 51 аварийный дом.

На сегодняшний день жильцы 43 помещений уже покинули свои квартиры. В 2021 году предполагают расселить еще 49 ветхих домов.

Расселение домов проходит по муниципальной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья на территории областного центра, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU