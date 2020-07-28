Заместитель мэра Брянска Сергей Хоменков ушел в отставку

28 Июль 2020 2020-07-28T16:02:26+03:00

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Заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Хоменков ушел в отставку. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, кадровых перестановок в горадминистрации потребовал брянский губернатор. В середине июля глава региона участвовал в выездном совещании на улице Фокина. Здесь проходит капитальный ремонт дороги. И в эти дни укладывали верхний слой асфальта. Дорога оказалась некачественной.

Подрядчик переложил асфальт за собственный счет. Александр Богомаз предложил уволить чиновников, которые не проконтролировали процесс.

Сергей Хоменков курировал сферу ЖКХ. После инцидента его не уволили из горадминистрации. Заместитель мэра должен был курировать социальные вопросы. На место Хоменкова назначили бывшего главу Бежицкой районной администрации Станислава Кошарного.

Во вторник, 29 июля, стало известно, что Сергей Хоменков покидает свой пост. Социальные вопросы в администрации будет курировать Антон Вербицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU