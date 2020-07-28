2020-07-28T15:41:43+03:00
Происшествия

Житель Сельцо угнал машину и врезался на ней в забор

Злоумышленник попытался запутать полицейских
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

24-летнего жителя брянского города Сельцо подозревают в том, что он угнал машину. "Киа Рио" стояла у дома потерпевшего. Ключи он оставил в салоне. Этим воспользовался злоумышленник.

Пропавшая машина вскоре нашлась неподалеку. Угонщик врезался на ней в забор и оставил поврежденный автомобиль. Нашелся и свидетель аварии. Молодой человек рассказал, что видел, как от иномарки разбежались подростки.

Позже выяснилось, что свидетель был не настоящим. Это он угнал машину и хотел отвести от себя подозрение.

- На молодого человека завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24