28 Июль 2020 2020-07-28T15:30:53+03:00

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В Брянске в прошлом отопительном сезоне случилось 482 отключения. Все они оперативно устранялись аварийно-восстановительными бригадами. Об этом говорили на коллегии в Брянской городской администрации. На ней также обсудили подготовку к следующему отопительному сезону.

- В городе продолжается процесс переключения потребителей тепловой энергии с ведомственных котельных, - говорят в пресс-службе мэрии. - В 2019 году за счет городского бюджета в Бежицком районе была построена новая блочно-модульная котельная стоимостью 5,7 миллиона рублей. Она заменила котельную ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича». Новую блочно-модульную котельную построили и ввели в эксплуатацию в Фокинском районе. Она приняла потребителей от ведомственной котельной ООО «Брянский завод красок».

В Советском районе Брянска возводят новую котельную, которая заменит котельную «Электроаппарата». В Фокинском районе появится котельная вместо котельной ООО «Теплопоставка».

Документация на котельную, которая переключит потребителей с котельной ОАО «Брянский гормолзавод», проходит экспертизу. Деньги на ее возведение выделили в этом году из бюджета города.

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ИСТОЧНИК KP.RU