Брянцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду

28 Июль 2020 2020-07-28T15:06:58+03:00

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Жителей Брянской области предупредили о грозе и сильном ветре в среду, 29 июля. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Местами пройдут ливни.

В среду в регионе обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Ветер будет дуть с юго-востока днем со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью - 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от 13 до 18 тепла, ночью - от 28 до 33 градусов.

Из-за непогоды могут произойти обрывы линий электропередач, возможны коммунальные аварии, нарушения в работе транспорта, затопление низменных участков местности. Ветер может повалить деревья и ветхие конструкции. Не паркуйте машину под ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU