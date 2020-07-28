28 Июль 2020 2020-07-28T13:57:27+03:00

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47-летнего жителя Гордеевского района ночью обокрала гостья. Мужчина не сразу обратился в полицию. Сначала он пытался найти вора самостоятельно. Расспрашивал всех, кто был у него в гостях. Но все знакомые отвечали, что денег не брали.

Полицейские нашли вора за сутки. 43-летняя женщина приходила к брянцу и оставалась на ночь. По словам женщины, она приметила, откуда хозяин взял деньги перед походом в магазин. А ночью забрала из тайника почти все деньги - 16 тысяч рублей. Несколько купюр злоумышленница оставила, чтобы не сразу заметили пропажу.

Три тысячи рублей женщина потратить не успела. Она вернула деньги потерпевшему. Остальные обещала возвратить в ближайшее время.

- На подозреваемую завели уголовное дело по статье "Кража", - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Женщине грозит до пят лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU