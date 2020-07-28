Жителя Брянска отправили в колонию за продажу 26 килограммов наркотиков

28 Июль 2020 2020-07-28T13:44:59+03:00

Обвиняемый проведет 7 лет в колонии строгого режима

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В Брянске осудили наркоторговца. В 2018-2019 годах житель областного центра 1995 года рождения в составе группы занимался распространением наркотиков и психотропных средств.

На территории Брянска и Брянской области он делал тайники-закладки и сообщал их координаты через интернет покупателям.

В целом злоумышленник пытался распространить более 26 килограммов запрещенных препаратов. Все они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Чтобы легализовать полученные деньги, преступник провел финансовых операций на общую сумму почти в полтора миллиона рублей.

Советский районный суд города Брянска приговорил мужчину к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Он должен выплатить 1 миллион рублей штрафа.

Также сохранили арест на принадлежащую осужденному недвижимость: квартиру и автомобиль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU