Жителя Брянска отправили в колонию за продажу 26 килограммов наркотиков
В Брянске осудили наркоторговца. В 2018-2019 годах житель областного центра 1995 года рождения в составе группы занимался распространением наркотиков и психотропных средств.
На территории Брянска и Брянской области он делал тайники-закладки и сообщал их координаты через интернет покупателям.
В целом злоумышленник пытался распространить более 26 килограммов запрещенных препаратов. Все они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Чтобы легализовать полученные деньги, преступник провел финансовых операций на общую сумму почти в полтора миллиона рублей.
Советский районный суд города Брянска приговорил мужчину к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Он должен выплатить 1 миллион рублей штрафа.
Также сохранили арест на принадлежащую осужденному недвижимость: квартиру и автомобиль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU