В Брянской области охотятся на машины с тонировкой

28 Июль 2020 2020-07-28T12:24:07+03:00

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28 и 29 июля в Брянской области будут ловить автомобили с тонированными стеклами в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка».

Инспекторы дорожно-патрульной службы будут останавливать машины, у которых светопропускание стекол не соответствует требованиям, рассказали в Госавтоинспекции Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU