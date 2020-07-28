В Брянской области охотятся на машины с тонировкой
Акция проходит 28 и 29 июля
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28 и 29 июля в Брянской области будут ловить автомобили с тонированными стеклами в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка».
Инспекторы дорожно-патрульной службы будут останавливать машины, у которых светопропускание стекол не соответствует требованиям, рассказали в Госавтоинспекции Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU