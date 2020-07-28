2020-07-28T11:57:33+03:00
Общество

В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавируса

Этот показатель уже ничего не значит
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области вырос коэффициент распространения коронавиурса. На 28 июля он составил 1,13.

Правда, коэффициент уже ничего не значит для жителей области. Если раньше на него ориентировались при снятии ограничений, то теперь смотрят другие параметры. Специалисты считают число заболевших за неделю. Так как новые случаи за одни сутки не дают полной картины эпидемиологического процесса.

На 28 июля в регионе зарегистрировали 27 заболевших, выздоровели 16 пациентов.

Несмотря на высокий коэффициент, в Брянской области продолжают снимать ограничения. С 27 июля заработали почти все детские сады, библиотеки, многофункциональные центры. В регионе разрешили проводить массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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