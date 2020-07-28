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В Брянске потребовали оборудовать для инвалидов железнодорожную станцию

Нарушения обнаружили на платформе «Мальцевская»
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Брянская транспортная прокуратура потребовала восстановить права инвалидов на станции «Мальцевская».

При проверке выяснилось, что платформа не оборудована тактильными полосами. Переходы между путями не снабжены устройствами для лиц с ограниченными возможностями. На станции нет дорожек с твердым покрытием.

Замоскворецкий суд Москвы поддержал требования и обязал железнодорожников оснастить станцию «Мальцевская» в соответствии с действующим законодательством, рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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