В Брянске потребовали оборудовать для инвалидов железнодорожную станцию

Брянская транспортная прокуратура потребовала восстановить права инвалидов на станции «Мальцевская».

При проверке выяснилось, что платформа не оборудована тактильными полосами. Переходы между путями не снабжены устройствами для лиц с ограниченными возможностями. На станции нет дорожек с твердым покрытием.

Замоскворецкий суд Москвы поддержал требования и обязал железнодорожников оснастить станцию «Мальцевская» в соответствии с действующим законодательством, рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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