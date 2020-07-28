2020-07-28T09:10:51+03:00
Общество

Брянский город Сельцо оставят без газа

Голубое топливо отключат с 10.00 до 20.00
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В городе Сельцо Брянской области 28 июля полностью прекратят подачу газа. Голубого топлива не будет во всех домах с 10.00 до 20.00.

Отключение связано с заменой запорных устройств на газопроводе. Информация об этом появилась на сайте администрации города Сельцо и в социальных сетях.

Сельцовцев просят перекрыть все газовые краны. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо позвонить по телефонам 04 или 97-30-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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