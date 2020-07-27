В Брянской области с 27 июля разрешили массовые мероприятия

27 Июль 2020 2020-07-27T19:14:26+03:00

Все акции должны быть согласованы с Роспотребнадзором

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В Брянской области с 27 июля органам местного самоуправления разрешили проведение концертов и спортивных соревнований. Все акции могут проходить при наличии согласования с Роспотребнадзором. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

Напомним, с 18 марта в регионе ввели полный запрет на проведение всех зрелищных акций. 22 июня ограничения на официальные мероприятия, организованные органами государственной власти, были сняты. Это позволило провести 24 июня торжественный марш в честь Дня Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU