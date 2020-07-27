В ДТП на проспекте Московском в Брянске перевернулась иномарка

Фото: "Подслушано Брянск".

В ДТП на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска перевернулась иномарка. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях. На снимках видно, что опрокинутая машина находится на разделительном газоне.

На проспекте образовалась большая пробка, сообщают очевидцы.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и спасатели.

Официальной информации об автоаварии и о пострадавших пока не поступало.

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