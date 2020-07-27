27 Июль 2020 2020-07-27T17:56:54+03:00

В Стародубе бывший заместитель начальника отдела дознания полиции превысил служебные полномочия и совершил подлог. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянской области будут судить бывшего полицейского за подлог. Следствие установило, что в Стародубе бывший заместитель начальника отдела дознания полиции превысил служебные полномочия и совершил подлог.

Зная, что подозреваемый не причастен к преступлению, он не прекратил уголовное дело. Полицейский лишь приостановил расследование и тем самым лишил человека возможности на реабилитацию.

Факт подлога был выявлен при прокурорской проверке. Следственный комитет отменил незаконное постановление о приостановлении расследования, права гражданина были восстановлены.

Сейчас расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий завершено. Дело будет передано в суд, рассказали в Следственном комитете России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU