В Брянской области будут судить бывшего полицейского за подлог
В Брянской области будут судить бывшего полицейского за подлог. Следствие установило, что в Стародубе бывший заместитель начальника отдела дознания полиции превысил служебные полномочия и совершил подлог.
Зная, что подозреваемый не причастен к преступлению, он не прекратил уголовное дело. Полицейский лишь приостановил расследование и тем самым лишил человека возможности на реабилитацию.
Факт подлога был выявлен при прокурорской проверке. Следственный комитет отменил незаконное постановление о приостановлении расследования, права гражданина были восстановлены.
Сейчас расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий завершено. Дело будет передано в суд, рассказали в Следственном комитете России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU