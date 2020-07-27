2020-07-27T17:22:38+03:00
Общество

В Брянской области с 27 июля возобновили работу МФЦ

Они работают в штатном режиме
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в понедельник, 27 июля, возобновили работу в обычном режиме многофункциональные центры. Услуги можно получить без предварительной записи,сообщают на официальном сайте учреждения. В центрах оказывают все виды услуг.

Из ограничений, введенных из-за коронавируса, сохраняется только временное расписание работы МФЦ - с 9.00 до 17.30. С 13.30 до 14.00 центры закрываются на санитарную обработку.

Посетители по-прежнему могут записаться на прием по телефону или через интернет.

Кстати, с понедельника в Брянске заработали дежурные группы во всех детсадах, в обычном режиме работают библиотеки, в Клинцах закрылся коронавирусный госпиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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