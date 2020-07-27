В Брянской области спасли аиста при помощи бензопилы

27 Июль 2020 2020-07-27T17:12:53+03:00

Птица несколько часов простояла на крыше дома

Изменить размер текста: A A

В Новозыбкове Брянской области взволнованные жители озаботились судьбой аиста, который несколько часов простоял на крыше дома.

Неравнодушные горожане сообщили об инциденте в службу спасения по номеру 112. Также они написали в местную интернет-газету bryansknovosti.ru.

– С самого утра аист стоит на дереве, пытались спугнуть, чтобы улетел, он только поворачивается и продолжает стоять, – написали новозыбковцы.

Позднее очевидцы сообщили, что проблема разрешилась сама: сосед включил бензопилу и птица улетела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU