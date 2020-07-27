В Брянской области спасли аиста при помощи бензопилы
В Новозыбкове Брянской области взволнованные жители озаботились судьбой аиста, который несколько часов простоял на крыше дома.
Неравнодушные горожане сообщили об инциденте в службу спасения по номеру 112. Также они написали в местную интернет-газету bryansknovosti.ru.
– С самого утра аист стоит на дереве, пытались спугнуть, чтобы улетел, он только поворачивается и продолжает стоять, – написали новозыбковцы.
Позднее очевидцы сообщили, что проблема разрешилась сама: сосед включил бензопилу и птица улетела.
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ИСТОЧНИК KP.RU