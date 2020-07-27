За вывоз отвечаем!

27 Июль 2020 2020-07-27T17:07:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области значительно сократилось количество жалоб на переполнение контейнеров и нарушение графика вывоза. С начала старта федеральной реформы чистоты ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону.

- Мы пришли к такому выводу, проанализировав обращения жителей, которые поступают в колл-центр АО «Чистая планета». Ежедневно наши сотрудники дают более двухсот консультаций по телефону: объясняют, как получить перерасчет за услугу, почему нужно платить за обращение с ТКО за все объекты недвижимости, которые есть в собственности, и кто отвечает за обустройство и уборку контейнерных площадок. Это самые популярные вопросы, с которыми сейчас обращаются за разъяснением к региональному оператору. По сравнению с январем (периодом новогодних праздников) и мартом (началом введения режима самоизоляции из-за пандемии) – самых «горячих» периодов в этом году - значительно сократились количество звонков жителей с жалобами на переполнение накопителей для мусора на площадках общего пользования или нарушение графика вывоза отходов. Сейчас такие звонки – единичные. И часто причина несвоевременного вывоза в этих случаях – поломка техники у перевозчика или невозможность подъезда к контейнерной площадке из-за неудачной парковки во дворах многоэтажек личных автомобилей жителей. Транспортные компании, которые сейчас в регионе занимаются вывозом отходов, работают без сбоев. Региональный оператор постоянно, в том числе, и с помощью системы ГЛОНАСС, установленной на мусоровозах перевозчиков, контролирует ситуацию с вывозом мусора. Для транспортных компаний, занимающихся сбором ТКО, важно - не платить штрафы за допущенные нарушения. А для нас важно, чтобы жители были довольны качеством предоставляемой коммунальной услуги, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

За семь месяцев этого года сотрудники колл-центра регионального оператора по обращению с ТКО приняли около 50 тысяч звонков от жителей нашего региона. Большинство из обращений касались вопросов, связанных с порядком предоставления перерасчета. По сравнению с январем 2019 года -началом реализации реформы чистоты в России - общее количество звонков, поступаемых в колл-центр регионального оператора, сократилось втрое.

Напоминаем, что получить консультацию по вопросу начислений, предоставления перерасчета или сообщить о несвоевременном вывозе отходов можно, позвонив по телефону нашего колл-центра: 8(4832)606-444.

ИСТОЧНИК KP.RU